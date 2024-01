Rosta, aggredisce e picchia la moglie: scattano le manette per un 46enne keniota

Lo scorso fine settimana e, in particolare la nottata fra sabato e domenica, ha visto numerose pattuglie dell’Arma territoriale impegnate nei servizi preventivi e di controllo del territorio finalizzati a garantire il buon andamento della festività per la cittadinanza di Torino e Provincia.

A Rosta, nella notte fra sabato 20 e domenica 21 gennaio, i Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Avigliana sono intervenuti su richiesta al 112 di una cittadina cinquantaduenne, in quanto aggredita per futili motivi dal proprio coniuge. L’intervento ha permesso di soccorrere la sventurata, vittima di evidenti lesioni al volto, e di accompagnarla al pronto soccorso dell’Ospedale di Rivoli. Il coniuge, quarantaseienne di origine keniota, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale “Lo Russo e Cutugno”, previa attivazione della consueta procedura di “codice rosso”.

A Beinasco, alle 01.30 circa di domenica 21 gennaio, in Via Aldo Moro, i Carabinieri del locale Comando Stazione, durante i controlli di routine hanno fermato un’autovettura con a bordo due ventenni in atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione personale dei due e del veicolo ha consentito ai militari di trovare e porre sotto sequestro 210 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo Hashish e, presso le abitazioni dei ragazzi, due bilancini elettronici di precisione. I giovani sono stati arrestati e, come da indicazione dell’autorità giudiziaria, posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

A Bruzolo, alle 23.00 circa di domenica 21 gennaio, nel corso del servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Borgone di Susa hanno fermato un’autovettura con a bordo un cinquantacinquenne in stato di ubriachezza. Questi, per tentare di sottrarsi al controllo, armatosi di un bastone, ha aggredito i Carabinieri che sono riusciti comunque ad immobilizzarlo e ad arrestarlo senza riportare contusioni. L’uomo, come da indicazione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso la Compagnia di Susa in attesa del giudizio direttissimo.

A Chieri e dintorni, nella serata di domenica 21 gennaio, nel corso di un servizio straordinario ad “alto impatto”, i Carabinieri della Compagnia di Chieri e delle Stazioni dipendenti hanno deferito in stato di libertà un cinquantaseienne, fermato a Pino Torinese al volante di un’autovettura in evidente stato di ubriachezza e tre ventenni, controllati a Poirino e trovati in possesso di hashish.