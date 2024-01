Tutto pronto per la terza edizione dell'International Music Festival a Villa della Regina

"Oltre l’importante aspetto performativo, il Musica Regina in Villa International Music Festival vuole far riscoprire, attraverso la grande musica, lo spirito aggregativo e comunitario del recital musicale. Sin dalla prima edizione, il mio obiettivo è favorire la costruzione di connessioni durature tra persone, agevolando lo scambio di idee e di visioni sulle diverse espressioni musicali e artistiche, accrescendo così di anno in anno il numero degli artisti presenti a Villa della Regina, un luogo di estrema meraviglia architettonica e naturale, patrimonio Unesco. Uno degli obiettivi del Festival è infatti anche diffondere la conoscenza degli eleganti ambienti interni e dei magnifici Giardini della Villa” Francesco Mazzonetto, Maestro concertista nonché ideatore e Direttore Artistico del Festival, annuncia così la terza edizione, in programma dal 12 al 23 giugno 2024 (con pausa il 22 giugno) a Torino, nell’elegante cornice barocca di Villa della Regina.

L’Associazione Amici di Villa della Regina nasce con l’intento di salvaguardare e promuovere il meraviglioso complesso della Villa, lavorando per sostenere i progetti culturali e artistici che la riguardano.

Soddisfatte dell’esito delle due precedenti edizioni, Chiara Teolato, Direttrice di Villa della Regina e Mariateresa Buttigliengo, Presidente dell’Associazione Amici di Villa della Regina, che dichiara: “la nostra Associazione è lieta di appoggiare nuovamente per il 2024 il Maestro Mazzonetto il quale, attraverso gli appuntamenti musicali del Festival, ha contribuito e contribuirà non soltanto a far conoscere meglio questa prestigiosa location ai torinesi ma anche ad allargarne la conoscenza in Italia e all’estero, fidelizzando al contempo il pubblico dei visitatori di prossimità. Il Festival è l’evento di punta della nostra programmazione annuale che persegue, oltre agli obiettivi divulgativi sul valore artistico e la bellezza del luogo, anche la raccolta di fondi per la cura dei giardini, che in questi ultimi anni ha permesso di contribuire a riportarli all’antico splendore, rendendoli nuovamente godibili dalla cittadinanza e dai turisti”.

“Anche in occasione dell’edizione 2024 – aggiunge infatti la direttrice Teolato – gli spettatori del Festival potranno ammirare il viale aulico aperto lo scorso anno, che un tempo collegava la dimora al resto della città, nonché i giardini e gli spazi verdi della Villa affidati alle esperte mani dei giardinieri sostenuti dall’Associazione, operativi anche nel rinomato parco della Reggia di Venaria Reale”.

Per info: https://www.amicidivilladellaregina.com/events/musica-festival-villa-regina-torino/