Scale mobili rotte nella metro di Torino, Lo Russo a Gtt: "Devono funzionare, intervenite"

“Le scale mobili della metropolitana di Torino devono funzionare, le lamentele sono troppe e si deve intervenire”. E’ questo l’ordine perentorio che il sindaco Stefano Lo Russo ha dato all’amministratore delegato di Gtt Serena Lancione, durante un recente incontro tra i due.

La mappa delle scale mobili ferme

Nonostante lo stop totale alla linea 1 lo scorso agosto per lavori agli scambi di interconnessione e di manutenzione, sono numerosi i problemi che permangono nelle stazioni. Come testimonia il servizio effettuato da Torinoggi.it negli scorsi giorni, attualmente sono fuori uso in parte o totalmente le scale mobili alle fermate di: Bengasi, Italia 61, Carducci, Lingotto, Porta Nuova, Rivoli, Monte Grappa, Massaua e Marche.

A Marche fermi da sei fermi due impianti

Solo per quanto riguarda quest’ultima stazione da sei mesi sono rotti due impianti di risalita, uno esterno per raggiungere l’Alenia e uno interno di accesso alla banchina, ed al momento non si conosce la tempistica di riparazione.

E anche il sindaco Lo Russo, come testimonia l’intervento questa mattina ai microfoni di To Radio, sottolinea come sia necessario un cambio di passo. “Ho incontrato recentemente per verifiche – ha spiegato il primo cittadino - i vertici di Gtt: sono stato piuttosto chiaro rispetto alla priorità, in accordo con l'assessore alla Mobilità Foglietta”.

Lo Russo: "Scale mobili devono funzionare"

“C'è purtroppo – ha chiarito - uno storico di assenza di manutenzione, anche legate alla difficoltà economica che l'azienda ha affrontato. Ci stiamo avvicinando al punto di equilibrio, che ci consente di mettere risorse su quelle manutenzioni trascurate”.

“Come detto all'amministratore delegato di Gtt, - ha puntualizzato Lo Russo – le scale mobili a Torino devono funzionare: le lamentele sono troppe, si deve intervenire dando priorità a questa questione. Fa parte della qualità del trasporto pubblico locale: l’indicazione del Comune a Gtt è chiara, cioè dare una decisa sferzata su questo tema”.