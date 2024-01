Torino-Aosta, anche Salvini "vota" per mantenerla aperta: "Lavoriamo nell'interesse dei cittadini"

Una posizione che condivide quella assunta ieri, al termine del vertice in Prefettura con Regione e Ativa. Scongiurata dunque la chiusura parziale, in attesa che arrivi il semaforo verde sul nuovo svincolo e il ponte.

"Era possibile una chiusura parziale a causa di un contenzioso con il concessionario per opere non autorizzate - si legge in una nota ministeriale diffusa in queste ore - Il Mit ha agito e agirà nell’esclusivo interesse dei cittadini, come da precise indicazioni di Matteo Salvini che è particolarmente attento al dossier".