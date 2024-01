Essenon si scontra con la Circoscrizione sulla cementificazione dell'area ex Westinghouse

La lotta all'Esselunga arriva in Circoscrizione 3, con il Comitato Essenon che ha partecipato al Consiglio aperto del 23 gennaio. Sono state esposte numerose critiche al progetto che, in seguito alla vendita 10 anni fa dell'area ex Westinghouse a Esselunga, sta per portare alla costruzione di un supermercato e di un centro congressi.

"Davvero si vuole cementificare parco pubblico?"

Ma molti residenti e cittadini non ci stanno e non hanno perso la speranza che il Comune possa tornare indietro e annullare la vendita o ricomprare il terreno, e per questo hanno raccolto le firme necessarie a incontrare la circoscrizione e l'assessore all'urbanistica Mazzoleni. "Con queste 300 firme chiediamo che la Circoscrizione e la Città aprano un tavolo di contrattazione con Esselunga - ha dichiarato il membro del comitato Lorenzo Scottà - per capire come stracciare il contratto. Davvero il PD, per non parlare di Sinistra Ecologista, vuole cementificare e distruggere un parco pubblico?".