Bandiera a mezz'asta, una foto e un ringraziamento: l'omaggio del Circolo dei Sardi di Campidoglio al grande Gigi Riva

Gigi Riva eroe di Sardegna...anche a Torino: l'eco della morte del grande campione del Cagliari e della Nazionale, avvenuta ieri all'età di 79 anni a causa di problemi cardiaci, è arrivata anche in città, con un coro di sentimenti e parole eseguito da sportivi e non. Alle voci non poteva non aggiungersi l'Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci” di Borgo Campidoglio.

L'omaggio del Circolo dei Sardi a “Rombo di tuono”

Il Circolo ha reso omaggio a “Rombo di tuono” a proprio modo, con due iniziative ad alto tasso simbolico fuori dalla propria sede di via Musinè 5: issando a mezz'asta la bandiera sarda con i quattro mori e affiggendo una foto di Riva con la maglia del Cagliari sottolineata dalla parola grazie stampata a lettere maiuscole: “Grazie - scrivono sulla propria pagina Facebook – per averci fatto sentire, anche a distanza, partecipi di una Sardegna migliore. Grazie per averci fatto sentire, anche a distanza, partecipi di una Sardegna migliore. Grazie per essere stato il carburante della nostra emancipazione di emigrati a Torino”.

Il no alla Juve e agli Agnelli

Nel commovente messaggio, i sardi torinesi hanno anche voluto ricordare il no al trasferimento alla Juventus: “Il rifiuto - concludono - delle lusinghe, del denaro e della gloria facile della famiglia Agnelli è stato motivo di orgoglio per i sardi delle catene di montaggio a Mirafiori. Grazie Gigi, eroe del nostro tempo, per occupare un posto fondamentale nel Panteon laico di tutti i sardi, insieme a Gramsci, Deledda e Berlinguer”.