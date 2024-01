Steve McCurry a Torino: “Quello che ho visto in Ucraina è l’inferno. Se potessi, andrei a Gaza” [FOTO]

Il fotografo di fama mondiale Steve McCurry torna a Torino e lo fa per presentare il suo libro Devotion alle Gallerie d’Italia.

“Sono onorato di essere qui. In tante città devo dire che si sta lavorando molto per la fotografia, ma qui è stato fatto un ottimo lavoro” commenta sull’impegno che il capoluogo sabaudo sta mettendo nella cultura e in particolare nella fotografia.

Il libro Devotion parte proprio da quelle esperienze di spiritualità che McCurry ha saputo cogliere con i suoi scatti in giro per il mondo.

“Per me importante è stato l’incontro con madre Teresa, che era andata letteralmente incontro a chi aveva bisogno”.

“Ma la devozione per me è anche vedere medici e infermieri, lasciano casa e confort per andare in zone di guerra e lo fanno per puro altruismo. Un esempio è Gino Strada. L’ho citato molte volte, ma l’ho mai incontrato di persona. Sono però stato a Kabul ed è incredibile che certi medici vadano lì, sotto le bombe rischiando la vita per salvare persone che senza queste strutture morirebbero. È un lavoro straordinario”.

Parlando di attualità e di guerre Gaza e l’Ucraina sono nei pensieri del fotografo “In Ucraina sono stato due volte. Ho visto centinaia di villaggi distrutti per nessuna ragione, città fantasma dove mancava tutto. Quello che ho visto è stato l’inferno, ero circondato da persone che morivano tutti i giorni”.

“Andrei a Gaza - aggiunge se fosse aperta, ma non ci si può entrare. Pianifico però di tornare in Ucraina”.