Chiosco bar o chiosco su ruote? Al SIGEP di Rimini presentato il Delight 3 di Chiosco Mobile (foto e video)

Tra i protagonisti di questo evento, spicca la presenza di CHIOSCO MOBILE, un'azienda torinese specializzata nella produzione di chioschi bar. In particolare, l'attenzione è focalizzata sul nuovo modello Delight 3, un chiosco su ruote innovativo e ecologico che ha catturato l'interesse di rivenditori, ristoratori, imprenditori, e professionisti del settore.

Abbiamo intervistato Luca Gallo, il Direttore Commerciale di CHIOSCO MOBILE.

Luca, cosa presentate in questa edizione?

“In questa edizione di SIGEP, CHIOSCO MOBILE presenta il Delight 3, un chiosco di 3 metri di lunghezza, trainabile con patente B. Grazie all'ottimizzazione degli spazi interni è possibile personalizzarlo per qualsiasi tipo di attività itinerante e ambulante”

Quali sono le principali caratteristiche di Delight 3?

“Le peculiarità del Delight 3 sono la sua versatilità e la sua ottimizzazione degli spazi interni. Inoltre è il primo modello della gamma completamente personalizzabile con pannelli solari. In questo modo si ha sempre autonomia e gestione frigorifero sia nella catena del freddo positivo sia nel freddo negativo.”

Che configurazione presentate quest’anno e chi sono i vostri partner?

“Nel video potete vedere la personalizzazione del Delight 3 realizzata appositamente per il SIGEP di Rimini. In questo caso è stato configurato per una pizzeria. Il progetto è stato grazie collaborazione di Primax , Pizza Group e Pizzicata , tra i leader nel settore della pizza a livello nazionale e internazionale. “

Come è possibile contattarvi o raggiungere il vostro showroom?

“CHIOSCO MOBILE è raggiungibile tramite ill sito all’indirizzo www.chioscomobile.eu , si social Facebook, Instagram e Linkedin digitando chioscomobile eu, oppure potete visitare lo showroom situato in via Umberto Nobile 5, a Volvera, in provincia di Torino, Italia.”

Guarda il video:

Ampi Spazi Interni e Visibilità Eccellente

Il Delight 3 si distingue dunque per i suoi ampi spazi interni, ideali per una vasta gamma di attività gastronomiche. La presenza di una finestra frontale ampia offre un'eccellente visibilità al prodotto, attirando l'attenzione dei potenziali clienti.

Energia solare e sostenibilità

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie del Delight 3 è la sua capacità di sfruttare l'energia solare attraverso i pannelli solari integrati. Questa funzionalità consente al chiosco di operare in modo sostenibile ed ecologico, riducendo l'impatto ambientale e offrendo un vantaggio economico.



Versatilità e personalizzazione

Ampia gamma di opzioni

CHIOSCO MOBILE offre una vasta gamma di chioschi bar, sia fissi che su carrello omologato per uso stradale. La versatilità di questi chioschi consente di svolgere diverse attività, come gelaterie, paninoteche, pizzerie, birrerie, pasticcerie, creperie, yogurterie, cocktail bar, info point, e molte altre opzioni.

Facilità di utilizzo e trasporto

I chioschi sono facilmente trainabili con la patente di guida tipo B e offrono la comodità di essere ritirati già allestiti, pronti per essere utilizzati in qualsiasi contesto. Questa flessibilità permette agli imprenditori di avviare nuove attività o ampliare quelle esistenti, partecipando a eventi street food, fiere esclusive o offrendo servizi di catering in varie occasioni.

Personalizzazione con il tuo brand

La possibilità di personalizzare i chioschi in vari modi consente di esaltare il proprio marchio e rendere il chiosco bar unico. Questo contribuisce a catturare l'attenzione dei clienti, valorizzando i prodotti offerti e promuovendo la notorietà del brand.

CHIOSCO MOBILE al SIGEP di Rimini

CHIOSCO MOBILE ha presentato il Delight 3 al SIGEP di Rimini, presso lo stand 186 nel padiglione C5. L'azienda ha invitato gli interessati a visitare lo stand per scoprire tutte le caratteristiche innovative del Delight 3 e per ricevere maggiori informazioni. Nel frattempo, è possibile contattare l'azienda per richiedere un'offerta personalizzata e ottenere un chiosco allestito secondo le proprie esigenze lavorative.

In conclusione, il Delight 3 di CHIOSCO MOBILE si presenta come una soluzione all'avanguardia per coloro che cercano un chiosco su ruote versatile, sostenibile ed esteticamente personalizzabile. La sua presenza al SIGEP di Rimini promette di suscitare l'interesse degli operatori del settore foodservice, offrendo loro un'opzione di qualità per soddisfare le crescenti esigenze del mercato.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) – Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email antonella.chioscomobile@gmail.com

Facebook: chioscomobile.eu

Instagram: @chiosco_mobile_eu