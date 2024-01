Non solo periferia, anche in centro si svuotano i negozi: "affittasi" l'ex pizzeria vicino al Reposi

Non solo la periferia, anche il centro di Torino sconta le chiusure di negozi e attività consolidate. Lo conferma il grande cartello "Affittasi" che campeggia sulle vetrine dei locali che per molto tempo hanno ospitato ristoranti e pizzeria in via XX settembre, nello slargo a poca distanza dal cinema multisala Reposi.

A pochi passi da via Roma