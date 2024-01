Borgo Filadelfia saluta un altro negozio storico: con la fine del mese "sipario" sulle bontà di Mongelli

Salumi, formaggi, pasta, dolci, taralli, olive, confetture, frutta. Un paradiso, per i golosi e non solo. Tutto questo è stato, per molti anni, il negozio di alimentari "Mongelli" di via Spano. Quasi un minimarket, con tanto di carrellini e corsie, ma totalmente vocato alle specialità del Meridione, in un quartiere che - per estrazione e origine - a certe tradizioni è fortemente legato.



Una frase da declinare quasi al passato perché, entro la fine del mese, l'attività chiuderà i battenti, facendo perdere un altro pezzo di storia per il commercio di Borgo Filadelfia.



E sui social già monta l'onda di affetto (misto a malinconia) di chi, davanti a quelle vetrine, ci è passato a lungo. Spesso entrando e facendo un po' di spesa per portare a casa e in tavola il gusto dei piatti del Sud. "Un pezzo di storia di Borgo Filadelfia", lo definisce una delle utendi su Facebook nel gruppo "Sei di Borgo Filadelfia se". E aggiunge: "Ricordo ancora quando c'era il papà in via Mario Leoni. Punto di acquisto di prelibatezze prettamente del sud. Gentilezza, cortesia e cordialità della famiglia e delle collaboratrici mancheranno".



Attività a conduzione squisitamente famigliare, nei mesi passati ha dovuto anche subire un lutto doloroso. Un fatto che, suppongono altri utenti sui social, potrebbe aver avuto il suo peso nella decisione di chiudere. Intanto, in negozio, la cortesia e il sorriso sono quelli di sempre, anche se ammettono che "si, a fine mese chiudiamo".