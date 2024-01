Il 18 non tornerà più ad essere tram: "Binari smantellati o danneggiati". Addio traversine in via Bologna

La linea 18 non tornerà mai più ad essere servita con tram. Nata per collegare corso Settembrini a Mirafiori sud con piazza Sofia in Barriera di Milano, nel 2007 il percorso ha iniziato ad essere coperto con bus quando è stata inaugurata la metropolitana di Torino .

Nel dettaglio le traversine posate nel 1984 e ancora presenti su via Nizza, da piazza Carducci a via Passo Buole, sono stati danneggiate durante i lavori per la realizzazione della linea 1 metropolitana e pertanto risultano non più riutilizzabili. Sul medesimo tratto, inoltre, la linea aerea è stata completamente rimossa.

Per quanto riguarda i binari presenti in via Passo Buole, tra via Nizza e corso Unione Sovietica, sono "attualmente utilizzati esclusivamente per la movimentazione delle vetture verso i depositi". Analogo uso per i binari di via Madama Cristina. L'infrastruttura tramvaria su via Bologna, hanno poi aggiunto da GTT, verrà rimossa a breve per i lavori di realizzazione della metro 2.