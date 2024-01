Più sicurezza per i pedoni in strada Valsalice: "Limite dei 30 Km/h dove non c'è il marciapiede"

In strada Valsalice, nei tratti più stretti e senza marciapiede, il Comune di Torino vuole istituire il limite dei 30 Km/h per garantire più sicurezza ai pedoni. A sollevare il tema il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, spiegando come nel rettilineo della via collinare - compreso tra i numeri civici 26 e 64 - vi sia solo "una striscia bianca continua, che delimita la carreggiata e risulta essere praticamente invisibile nelle giornate nebbiose e al calar della sera".