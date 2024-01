La difesa di Angelica: da Vol.To la presentazione del libro di Andrea Buquicchio

L'associazione DIVA - ODV presenta "La difesa di Angelica" del Dr. Andrea Buquicchio, un libro coinvolgente sull'autodifesa.

Il prossimo 31 gennaio, dalle 15.30 alle 17, presso Vol.To in Via Giolitti 21 a Torino, l'associazione DIVA - ODV, impegnata nella lotta alla solitudine, avrà l'onore di ospitare la presentazione del libro "La difesa di Angelica" del Dr. Andrea Buquicchio, esperto in chirurgia plastica e grande appassionato di arti marziali.

Il testo, scritto dal Dr. Buquicchio, è un viaggio appassionante attraverso il mondo dell'autodifesa, capace di esplorare temi di scottante attualità attraverso la storia di due ragazze che sventano un'aggressione. Una narrazione coinvolgente che tiene il lettore con il fiato sospeso fino al finale sorprendente.

Buquicchio prendendo spunto dalla sua esperienza di vita e professionale offre al lettore un interessante racconto dalle conclusioni tutt’altro che prevedibili, dando risalto ad atteggiamenti e pregiudizi del mondo contemporaneo riguardo alle donne e alla violenza in genere, nonché ai canoni della legittima “difesa personale”, cardine intorno al quadro ruota l’intera storia. Le Arti Marziali, frutto di antiche filosofie, inducono, grazie alla competenza dell’Autore, ad approfondimenti di carattere psicologico e comportamentale. L’intera vicenda investigativa, quindi, risulterà al tempo stesso complessa ed intrigante.