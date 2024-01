Premio Margherita D’Amico: stage di formazione con Roberta Torre e concorso per cortometraggi

Aiace Torino, nel suo costante lavoro di formazione rivolto a giovani che abbiano scelto il cinema come forma di espressione privilegiata, ospita quest’anno la seconda edizione del Premio Margherita D’Amico, articolata in uno stage, condotto dalla regista Roberta Torre, e in un concorso per la realizzazione di un cortometraggio. L’iniziativa, riservata a un numero massimo di dieci partecipanti, è rivolta a giovani registi e registe di età non superiore ai 35 anni, interessati a confrontarsi con i temi cari all’insegnante e attivista torinese a cui il Premio è intitolato: i conflitti sociali e le lotte per i diritti civili, le tematiche ambientali e di genere, le complessità e contraddizioni del contemporaneo.