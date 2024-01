A Nichelino tutto pronto per la grande sfilata dei carri di Carnevale

Sabato 27 e domenica 28 gennaio torna uno dei carnevali più importanti del Piemonte. L'ottava edizione di Carri, Coriandoli e Chiacchiere, il Carnevale di Nichelino, con l'ormai importantissima sfilata dei carri allegorici su via Torino è un evento che nel 2023 ha visto la partecipazione di 11 carri provenienti da tutta la Regione e migliaia di persone ad assistere.

L'anteprima si è svolta nei giorni scorsi al centro Nicola Grosa, dove c'è stata la cerimonia di investitura e consegna delle chiavi della Città a Madama Farina e Monsù Panaté, maschere di Nichelino e Stupinigi.

Sabato 27 il Carnevale dei bambini

Balli di gruppo dalle ore 15 in piazza Di Vittorio a cura dell’A.s.d. New Silvan School Dance, animazione a cura dell’Associazione Salotto Educativo, cosplay e truccabimbi a cura dell’Associazione Carosello Eventi, distribuzione di tè caldo e dolci con i volontari dell’Associazione AVIS di Nichelino, animazione musicale.

Inoltre sempre in piazza, si potrà ammirare il nuovo carro cittadino realizzato dall’Associazione Patela Vache “Torneremo a riveder le stelle”. L’evento sarà presentato da Mauro Forcina con la partecipazione di Trinitube Tv, Radio Alfa e Radio Juke Box.

Domenica sfilata dei carri allegorici

La grande sfilata di carri allegorici è in programma domenica 28, con partenza da Piazza Camandona e arrivo in via Torino (angolo via Massimo D’Azeglio). Dalle ore 14 la sfilata sarà aperta da una insolita Banda musicale civica “G. Puccini” e dal carro di rappresentanza di Nichelino e Stupinigi con a bordo gli ormai popolarissimi Madama Farina e Monsù Panaté. Presentano Elia Tarantino e Mauro Forcina.

Nessuno ovviamente se lo augura, ma in caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a sabato 9 marzo.