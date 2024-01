Sporcizia, cibo scaduto, addirittura un topo morto: la polizia chiude un ristorante giapponese di Borgo San Paolo

sporcizia diffusa, pareti annerite, alimenti non tracciati o scaduti, addirittura un topo morto in fase di decomposizione dietro un congelatore alimentare. E' quanto si sono trovate davanti le forze di polizia intervenute ieri pomeriggio in un ristorante giapponese di corso Peschiera, durante controlli sull'igiene dei locali pubblici nel quartiere di Borgo San Paolo.

L'attività è stata sospesa fino al ripristino di accettabili condizioni igieniche, i titolari sono stati sanzionati per duemila euro.

Nel corso dell'intervento, effettuato dai poliziotti del Commissariato San Paolo con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga dell'UPGSP e della polizia municipale e insieme all'Asl, sono state ispezionate anche due caffetteria della zona, nell’area pedonale compresa fra piazza Sabotino e via San Bernardino. Lì è stato controllato il primo bar, anch’esso sanzionato per aver violato il regolamento di igiene del Comune di Torino in materia di salubrità. Il secondo bar, in via Di Nanni, è stato sanzionato per cattive condizioni igieniche dei servizi e della attrezzature utilizzate per la preparazione di alimenti e bevande, nonché per la presenza di un dehor privo di concessione comunale.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno identificato 90 persone e controllato 16 veicoli.