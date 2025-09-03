Nichelino, cinghiali scorrazzano di fronte ad un giardino in zona Boschetto: "Siamo esasperati" [VIDEO]

Si ripetono segnalazioni e avvistamenti non solo in zona Mirafiori, ma anche nella cintura sud di Torino. Nei giorni scorsi a Nichelino un gruppo di cinghiali è stato visto (come testimoniano foto e video) scorrazzare nei pressi di alcune abitazioni nella zona del parco del Boschetto.

Ungulati che hanno girovagato lungo le aree verdi del quartiere, dirigendosi poi verso l'interno del parco. "Siamo esasperati", hanno dichiarato due signore che abitano nella zona. "Ormai le guardie zoofile non bastano più, abbiamo paura. Per noi e per i nostri animali".

"Hanno attaccato la recinzione"

Si tratta quasi certamente di animali che stazionano da tempo dentro il Boschetto e che ogni tanto si concedono delle 'puntate oltre confine'. L'invito quindi è di prestare la massima attenzione: "Hanno visto i gatti di una colonia felina protetta e hanno cercato di rompere la rete. Io ho due molossi, stavo uscendo di casa per portare uno dei due cani a fare una passeggiata e ho avuto timore di vedermi arrivare di fronte i cinghiali", aggiunge Laura. "Ho già fatto tre segnalazioni: interverremo, faremo, mi sono sempre sentito dire di stare tranquilla. Ma io non lo sono".

I precedenti degli ultimi mesi

Nei mesi scorsi c'erano state polemiche per una sorta di 'caccia al cinghiale' andata in scena al confine con Torino, mentre ad aprile un gruppo di ungulati era stato segnalato anche nella zona di Borgo Navile a Moncalieri. E mentre il Comune di Nichelino ha deciso lo stop alla caccia nel Boschetto, il ripetersi di queste situazioni allarma e non poco i residenti.

"Ho saputo che in un paio di occasioni i cinghiali si sono spinti fino in via Onorato Vigliani a Torino, arrivando la sera dopo la fine del mercato - hanno concluso le due signore di Nichelino - E' ora di dire basta e di intervenire".