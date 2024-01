Torino, piazzale Valdo Fusi cade a pezzi tra buche e lastroni di pietra ribaltati o danneggiati

Piazzale Valdo Fusi è uno dei punti di ritrovo preferiti del centro di Torino, soprattutto durante i weekend soleggiati come quello che stiamo trascorrendo: oltre a essere frequentato da decine di ragazzini, infatti, è attraversato da molte famiglie con bambini e da sportivi, soprattutto skateboarder impegnati in evoluzioni sulle apposite rampe.

Piazzale Valdo Fusi "a pezzi"

Peccato che la pavimentazione dell'area pedonale stia mostrando in modo abbastanza preoccupante i segni del tempo crollando letteralmente "a pezzi": in molti punti della piazza, infatti, i lastroni di pietra che la compongono risultano sollevati se non addirittura ribaltati e rotti, creando buche profonde diversi centimetri. La stessa situazione riguarda anche alcuni muretti, le griglie e le stesse rampe dello skatepark.

Pavimentazione pericolosa

Le condizioni in cui versa la piazza, dunque, non sono di certo le migliori, risultando pericolose sia per chi è di passaggio, sia per chi fa sport e rischia di cadere e farsi molto male.