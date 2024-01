I volontari dell’associazione dell'Airc in piazza a Volpiano

Sabato 27 gennaio i volontari dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) sono scesi in piazza a Volpiano, nell’ambito di una iniziativa nazionale, per raccogliere fondi con le «Arance della salute» e sostenere i progetti di ricerca sul cancro. Spiega la presentazione: «Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro. Fino al 40 per cento dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile o più curabile quando si agisce sui fattori di rischio modificabili tramite i comportamenti individuali: non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione sana ed equilibrata, aderire agli screening raccomandati per la diagnosi precoce».

In piazza, insieme ai volontari Airc, anche il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli che commenta: «Voglio ringraziare l’Airc e tutti i volontari che si sono adoperati per questa iniziativa attraverso la quale da un lato si propone un’importante campagna di sensibilizzazione contro il cancro attraverso uno stile di vita sano e allo stesso tempo si raccolgono fondi per sostenere la ricerca scientifica».