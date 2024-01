Concerto in pieno stile Irish Folk con i Birking Tree e Becky Ní Éallaithe

Per l'immancabile appuntamento annuale del FolkClu con l'Irish Folk a cura dei Birking Tree, sabato 3 febbraio alle ore 21.30.

La più importante band di folk irlandese in Italia, si unisce una straordinaria giovane ballerina e musicista, l’irlandese Becky Ní Éallaithe, per un concerto di grande energia e suggestione, in cui si evocano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda; un’accurata selezione di racconti musicali provenienti dalle lande celtiche che tratteggia un affascinante itinerario, composto sia da antiche e struggenti ballate sia da sfrenate e travolgenti reels, tipiche del grande repertorio strumentale dell’Isola Verde; verranno eseguiti molti brani pescati dal vastissimo songbook dei Birkin Tree, ispirati dal vasto e antico repertorio celtico legato all’accordion, al violino, alla uilleann pipes e al flauto traverso. Chitarra e bouzouki apportano una grande energia ritmica e dinamica all’affascinante tessitura ritmico-melodica presentata dagli strumenti solisti.

Per info: www.folkclub.it