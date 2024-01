David di Donatello 2024: in gara anche due documentari sostenuti da Film Commission Torino Piemonte

Premio David di Donatello 2024, nella sezione documentari presenti anche due progetti sostenuti da Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.

Si tratta di Sconosciuti puri di Valentina Cicogna e Mattia Colombo e Umberto Eco: la Biblioteca del Mondo di Davide Ferrario.

Sconosciuti puri è stato vincitore dell’Interreligious Award al festival Visions du Réel, Celebration of Lives Award 2023 e vincitore dell’Audience Award-Concorso Internazionale, premio per il miglior film del Concorso Internazionale al Biografilm Festival. Prodotto da Jump Cut, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, racconta la battaglia della Dottoressa Cattaneo per restituire un'identità ai migranti morti in mare, i registi Mattia Colombo e Valentina Cicogna mostrano l’impegno della dottoressa Cristina Cattaneo, che ogni giorno combatte per garantire la dignità dei corpi senza nome che arrivano nella sua sala autoptica.

Il film di Ferrario è dedicato alla figura di Umberto Eco e alla biblioteca personale che ne racconta lo spirito e il pensiero. Una produzione Rossofuoco, in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e di Film Commission Torino - Piemonte Doc Film Fund, e il contributo di RaMo Spa e della scuola di scrittura Belleville.



Nel cast, a dare vita alle parole di opere scelte di Eco gli attori Giuseppe Cederna, Walter Leonardi, Zoe Tavarelli, Niccolò Ferrero, Mariella Valentini e Paolo Giangrasso.

Dopo essere stato proiettato in anteprima mondiale allo scorso Festival del Cinema di Roma ed essere stato distribuito in Italia nel marzo 2023, selezionato in concorso al prestigioso Festival di Karlovy Vary - conseguendo ottimi risultati anche in termini di vendite internazionali, è stato presentato allo storico Film Forum di New York City per poi proseguire – grazie alla distribuzione di The Cinema Guild - nel resto degli States.