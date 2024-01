Venerdì 2 febbraio alle ore 21.30 Remo Anzovino in concerto al FolkClub.

Tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, il compositore e pianista presenta il nuovo disco "Don't forget to fly" in tour, il primo piano solo della sua carriera. Grazie a numerose colonne sonore per il cinema, di grande spessore e spiccata personalità, Anzovino è stato capace di raggiungere e ‘toccare’ un pubblico di milioni di persone. Il suo stile è il risultato di una lunga esperienza di composizione anche per il teatro, per la pubblicità e come autore di importanti album di musica strumentale, in una fusione tra musica classica, jazz e world music.

Celebrato con il Nastro D'Argento 2019 Musica dell’Arte per le sue colonne sonore, ha collezionato oltre 30 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo nelle principali piattaforme digitali. Numeri che sugellano un costante consenso di pubblico e incorniciano un 2023 ricco di soddisfazioni: dalla tournée in Giappone di febbraio, dove si è esibito alla Bulgari Tower, all’Auditorium Agnelli di Tokyo e allo Spot Rag di Kyoto, fino alle due colonne sonore firmate negli ultimi mesi: "Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio", con la partecipazione straordinaria del Premio Oscar Jeremy Irons e "Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione".

Per info: www.folkclub.it