Torino si mette a nudo. Arriva in città la prima oasi naturista per incontri libertini

Verrà inaugurata in estate il Tantra Club Club Privè, l'oasi naturista estesa su oltre 10 mila metri quadrati che sorgerà nella città di Torino.

Un luogo tutto dedicato “al mondo libertino”.

“L’unico vero Beach Club libertino del Nord Italia per la più bella e giovanile movida naturista del Piemonte per Coppie e single”, si legge nella descrizione del sito che annuncia l’apertura per la stagione calda.

Il club sorgerà in Corso Casale 465, sulla strada che collega Torino e San Mauro Torinese, con vista sul Parco del Meisino e il fiume Po.

L’offerta prevede, oltre al parco di 10mila metri quadri, un beach bar con spiaggia bianca artificiale, discoteca all’aperto con un palco e una pista da ballo sotto le stelle e una terrazza panoramica.

L’oasi sarà aperta nei soli mesi estivi (maggio-settembre) dalle 10 del mattino.

Tra i partner molte realtà legate al mondo delle serate per scambisti.