Le pmi torinesi vogliono diventare grandi e puntare a 35 miliardi diventando fornitori della UE

Tredici agenzie UE, in grado di assegnare appalti di fornitura per una somma pari a circa il 14% del Pil dell'Unione Europea. Sono loro la squadra che si è raccolta questa mattina a Palazzo Madama per aprirsi e raccontarsi al mondo delle piccole e medie imprese, in cerca di nuovi fornitori. In tutto, a livello europeo, le agenzie sono oltre 40, con un budget da 35 miliardi di euro.