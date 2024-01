Fratelli "coltelli" su Askatasuna. Crosetto ed il centrodestra contro i colleghi: "Fughe in avanti per raccattare qualche voto"

Fratelli coltelli: nel partito torinese della Meloni stanno volando gli "stracci". La motivazione? Askatasuna. Ad accendere la miccia la fuga in avanti questa mattina della parlamentare Augusta Montaruli, ma soprattutto dei consiglieri comunali Enzo Liardo e Ferrante De Benedictis. Che senza parlare con il collega di FdI in Sala Rossa Giovanni Crosetto hanno annunciato un referendum abrogativo sul documento elaborato dalla giunta Lo Russo per "liberare" legalmente l'immobile di corso Regina Margherita 47.

"Raccattare qualche voto di preferenza"

Una proposta, quella di Liardo e De Benedictis, che per Crosetto e gli altri colleghi del centrodestra "serve solo a raccattare qualche voto di preferenza personale. Prima l’ospedale della Pellerina, poi il conguaglio ATC e adesso questo. Ora basta". A finire nel mirino anche Montaruli, da sempre vicina all'assessore regionale Maurizio Marrone, che ha tutta l'intenzione di ricandidarsi alle Regionali 2024. "Il centro-destra - continua il nipote del Ministro alla Difesa - deve lavorare per rimanere unito e compatto, non per favorire qualcuno a scapito degli obiettivi che, tutti assieme, potremmo raggiungere".

"Maggioranza Lo Russo dalla parte legalità"

E nell'ottica del coesione anche in vista della urne, domani Forza Italia, Lega, Torino Bellissima, Torino Libero Pensiero e Fratelli d'Italia (almeno Crosetto), annunceranno la proposta di delibera di iniziativa popolare per chiedere di annullare gli effetti della delibera di Giunta che legalizza il centro sociale Askatasuna.