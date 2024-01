Commercio illegale di farmaci nel minimarket di Barriera di Milano: sequestrate oltre 400 confezioni di prodotti pericolosi

Sembrava un normale minimarket, ma in realtà nascondeva un magazzino di farmaci illegali. Per questo, il titolare è stato denunciato.

La polizia lo ha scoperto in Barriera di Milano. Il negozio era gestito da nigeriani e ufficialmente adibito alla vendita di prodotti cosmetici per capelli. All'interno, i poliziotti hanno però rinvenuto una notevole quantità di farmaci e cosmetici pericolosi per la salute: oltre 300 confezioni di medicinali contenenti, come principio attivo, sostanze corticosteroide, nonché una ventina di farmaci anticoncezionali. Peccato che questi prodotti possono essere acquistati solo presso le farmacie, sotto prescrizione medica.



Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto 65 confezioni di prodotti cosmetici contenenti idrochinone, sostanza utilizzata come schiarente per la pelle e specificamente vietata da un regolamento della Comunità Europea che, in considerazione della sua pericolosità per la salute, ne consente l’utilizzo solo entro concentrazioni ben determinate.



Il titolare del negozio è stato denunciato per aver messo in vendita prodotti farmaceutici senza essere in possesso di abilitazione e iscrizione all’albo dei farmacisti e per aver messo in commercio sul territorio nazionale medicinali senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA, nonché per aver messo in vendita cosmetici contenenti sostanze di cui l’uso è vietato sopra certi limiti.