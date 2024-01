La salita del Monte dei Cappuccini è una discarica a cielo aperto

Salire sul Monte dei Cappuccini per godere della vista dall'alto sulla città è una delle attività preferite da turisti e non solo, considerate anche la facilità e rapidità della salita. Ma il parco che da Corso Moncalieri porta alla "Salita al C.A.I.", cioè la strada che termina alla Chiesa di Santa Maria, al Museo della Montagna e al Club Alpino Italiano, è diventata una discarica a cielo aperto.

Nel Giardino Allonia a farla da padrone sono fazzoletti, cartacce e bottiglie gettate per terra. I cestini non mancano ma a prevalere è l'isolamento del parco che, insieme alla maleducazione di chi lo frequenta, fa sì che vengano usati meno del previsto. Poi, si sa, lo sporco chiama altro sporco: forse servirebbe un servizio di pulizia migliore per un luogo così iconico del quartiere di Borgo Po.