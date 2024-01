Scomparsa una ragazza di 15 anni a Casalgrasso, nessuna notizia da ieri

Sono in corso le ricerche di Aurora, 15enne di Casalgrasso. A dare l'allarme la famiglia che al rientro a casa, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 gennaio, non l'ha trovata. L'ultima volta è stata vista uscire senza cellulare per andare a scuola al liceo scientifico di Carignano, ieri mattina.

E' stato attivato il piano provinciale di ricerca. Le operazioni sono condotte dai Carabinieri con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per le perlustrazioni fluviali del Po.

L'annuncio della scomparsa della giovane sta rimbalzando anche sui social con la sua foto e descrizione. “Indossa un paio di occhiali da vista – vi si legge –, un giubbotto nero corto, una felpa nera con cappuccio, un jeans strappato e uno zaino da scuola”.

L'appello della famiglia, rivolto a qualsiasi persona possa averla vista, è di non esitare a contattare le forze dell'ordine o a chiamare il padre al numero 392/29.20.633.

Si presume possa trovarsi nel Torinese, dove è stata avvistata in un video ieri. Oggi, però, nessuna traccia.