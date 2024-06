Le fototrappole inchiodano i 'furbetti dei rifiuti' a Beinasco: multa di 400 euro

I 'furbetti dei rifiuti' non conoscono stagione o Comune di appartenenza, colpiscono laddove possono. Ma grazie alle nuove tecnologie a Beinasco gli incivili sono stati scoperti e sanzionati.

Individuati e multati di 400 euro

"Grazie alle fototrappole installate in punti strategici del Comune abbiamo individuato nuovi incivili che credendosi più furbi, e superiori alle regole, decidono di scaricare abusivamente i rifiuti proprio a Beinasco. Un’abitudine brutta, che faremo di tutto per eliminare", ha detto il sindaco Daniel Cannati. I 'furbetti' sono stati fotografati, individuati e multati di 400 euro, grazie alla revisione dei regolamenti che ha aumentato drasticamente le sanzioni per chi illegalmente lascia rifiuti sul territorio.

Cannati: "Presto nuove telecamere"