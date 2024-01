Argotec, a San Mauro si fa squadra per creare cento nuovi posti di lavoro nell'aerospazio

Cento posti di lavoro per il nuovo stabilimento Argotec di San Mauro. Il progetto per la nuova "casa" del Gruppo del settore aerospazio fondato da David Avino (patron anche della Reale Mutua basket Torino) procede, non solo all'interno del cantiere che darà una nuova vita all'ex cartiera Burgo. Un patto per cercare i profili più adatti In queste ore, infatti, nella sala della giunta comunale del Comune alle porte di Torino la compagnia aerospaziale Argotec, l’ente strumentale di Regione Piemonte che coordina i Centri per l’impiego piemontesi in materia di politiche attive del lavoro Agenzia Piemonte Lavoro e Comune di San Mauro hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la ricerca, selezione e assunzione di personale per il nuovo insediamento produttivo sul territorio comunale.

Missione: microsatelliti La società, specializzata nella produzione di microsatelliti, aprirà il cosiddetto Space Park, e lo stabilimento creerà nuovi posti di lavoro per circa 100 persone, che potenzieranno l’organico aziendale, attualmente di 170 dipendenti. Tra le figure ricercate, soprattutto ingegneri aerospaziali, elettronici, informatici, e delle telecomunicazioni, ma anche profili tecnici per le operazioni di produzione, nonché professionisti dell’area amministrativa, legale, marketing e comunicazione. "Il nostro piano di assunzioni conferma le ambizioni e le prospettive di crescita del Gruppo – spiega Romana Garavet, alla guida della funzione Human Capital di Argotec –. Nell’ultimo anno abbiamo raddoppiato il numero dei colleghi, in Italia e negli Stati Uniti, ed è su questa falsariga che intendiamo proseguire, creando un forte impatto occupazionale sul territorio".

Benefici e investimenti sul territorio "Orgogliosi che una realtà virtuosa come Argotec scelga di investire sul territorio. Come Regione abbiamo il dovere di mettere in campo ogni sforzo possibile per fare incontrare domanda e offerta, certi che sul territorio piemontese siano presenti competenze ed eccellenze uniche, che meritano di essere valorizzate", commenta l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. "Questa collaborazione ci consente di supportare concretamente una realtà solida come Argotec nella ricerca di personale in possesso sia di competenze tradizionali sia nuove ed emergenti, mostrando che il sistema regionale è dinamico e in continua evoluzione, come l’attuale mercato del lavoro", aggiunge la direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro, Federica Deyme.