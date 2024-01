San Mauro, la nuova sede di Argotec scalda i motori e fa partire il conto alla rovescia. Avino: "Inauguriamo in autunno"

"Inaugureremo in autunno": è questa la promessa del fondatore e CEO di Argotec David Avino per il nuovo Space Park di San Mauro Torinese. Questa mattina, il cantiere dove sorgerà la nuova sede dell'azienda aerospaziale è stato protagonista di un sopralluogo delle istituzioni.

I programmi di Argotec

L'Argotec Space Park troverà spazio nella ex cartiera Burgo (in via Burgo, nella zona industriale Pescarito) progettata negli anni '70 dall'architetto brasiliano Niemeyer, dando nuova vita allo stabilimento: "Siamo in linea con le tempistiche - spiega Avino - e contiamo di spostare qui i primi lavoratori ad aprile 2024 per trasferirci definitivamente e inaugurare tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre perché abbiamo consegne importanti. Il sito di Torino, invece, verrà spento perché sarebbe poco funzionale mantenerne due attivi a così poca distanza; qui avremo un numero crescente di dipendenti in modo da superare quota 200".

La sinergia con le istituzioni

A visitare il cantiere sono state l'assessora all'innovazione di Torino Chiara Foglietta e la sindaca di San Mauro Giulia Guazzora. Lo Space Park sarà presto servito da una fermata della linea 20: "Questo - conclude Avino - è l'emblema della bontà della sinergia tra istituzioni pubbliche e privati: quando ci si muove insieme nascono importanti progetti che hanno una ricaduta tangibile su tutta la comunità e possono dare una spinta a tutto il territorio".