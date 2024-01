A Moncalieri città del verde arriva Florì, la mostra mercato delle eccellenze florovivaistiche

La città si vestirà a festa per ospitare la prima edizione di FLORI ’ , la mostra mercato che “mette in piazza” le eccellenze florovivaistiche e agroalimentari di un territorio da sempre ricco di tradizione nel settore.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico di Moncalieri. Una due giorni all’insegna dei colori e dei profumi della Natura grazie alla presenza dei migliori florovivaisti locali e del torinese, con alcuni “ospiti” provenienti da altre aree del Piemonte.

E se la mostra mercato sarà l’anima della manifestazione, FLORI’ propone anche la possibilità di imparare e conoscere più approfonditamente i segreti e le meraviglie della Natura. In programma infatti una serie di laboratori pratici ed educativi dedicati a un pubblico di ogni età con una particolare attenzione ai più piccoli, in modo da avvicinare anche le nuove generazioni all’affascinante mondo dei fiori, delle piante e degli animali.

“ Con Florì vogliamo valorizzare la grande tradizione florovivaistica e agricola di Moncalieri e del suo territorio. Una città da sempre votata all’attenzione per il verde, sede storica di importanti florovivaisti e di grandi eccellenze agricole sia tradizionali che biologiche – spiega Giustino Ballato , Presidente di Orticola del Piemonte – Florì punta a diventare una vera e propria vetrina per queste preziose eccellenze del territorio. Una manifestazione che unisce la mostra – mercato con momenti di incontro, condivisione e cultura green, per mostrare a tutti l’immensa ricchezza naturale di questa magnifica area del Piemonte ”.

“Negli ultimi anni abbiamo riscoperto la natura e il suo impatto positivo nelle nostre vite, ma abbiamo anche compreso lo stato di minaccia in cui si trova – aggiunge Alessandra Borello, Assessora all’Ambiente e alle Politiche Green - Per questo c’è bisogno di un coinvolgimento di tutti, partendo dal curare e risaltare le risorse e i prodotti del nostro territorio, dall’educazione e dalla cittadinanza attiva. La nostra visione di una Moncalieri verde prevede non solo l’aumento delle piantumazioni, come abbiamo fatto a Santa Maria con più di duemila specie, e momenti di sensibilizzazione ma anche giornate dedicate interamente al verde. Per questo siamo felici di iniziare la storia di “Moncalieri Florì, che si aggiunge al Festival del Verde che tornerà con la sua seconda edizione a fine maggio”.