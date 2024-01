Una Montagna di impegni: "Dieci grandi appuntamenti per fare di Moncalieri la città degli eventi. E la Lione delle luci" [INTERVISTA]

"Vogliamo caratterizzare i prossimi tre anni per mettere in vetrina le bellezze della nostra città". Questo è l'impegno che Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, prende guardando al 2024 e ancora più a lunga scadenza fino al 2026, quando scadrà il suo secondo mandato.

10 partner per 10 grandi appuntamenti

"Abbiamo in mente una stagione di iniziative ed eventi che possano caratterizzare tutto l'anno. Abbiamo già selezionato 10 partner con cui coprogettare il 2024, per fare in modo che ogni mese abbia un evento marchiato e prodotto da Città di Moncalieri". Ed allora, nei giorni in cui Moncalieri è resa ancora più magica dalle luminarie di Natale, ecco che la prima idea riguarda il festival delle luci: "Siccome siamo molto ambiziosi, vogliamo essere la Lione delle luci del torinese. Per questo abbiamo acquistato i fari utilizzati per le illuminazioni artistiche, per questo stiamo completando l'illuminazione del Castello Reale lungo tutto il suo perimetro, non solo la facciata. Vogliamo che assieme al centro storico, a Porta Navina e al Ponte dei Templari, i nostri siti siano illuminati e ammirati tutto l'anno".

"Moncalieri la Lione del Torinese"

Ma non solo le luci. "Abbiamo in mente un festival con performance di teatro e di musica per uno spettacolo a cielo aperto che possa incantare. Non vogliamo che gli eventi accadono a Moncalieri ma che siano di Moncalieri, ideati e coprodotti dalla città, perché siano vissuti e partecipati dalla comunità e nessuno si senta escluso. Tutti sono bravi a portare in piazza Tiziano Ferro, la differenza la fa l'essersi sentiti parte in causa nella costruzione di quel progetto o di quell'evento".

Un agente di polizia ogni mille abitanti

"Moncalieri è una comunità sicura, perché presidia i luoghi e il territorio grazie ad oltre 100 associazioni che partecipano alla cosa pubblica, perché la città è stata dotata di un sistema di videosorveglianza con 300 telecamere messi vicino a scuole, piazze e giardini, oltre all'ingresso e all'uscita della città, avendo rafforzato il controllo dell'ordine pubblico soprattutto nei weekend grazie a un presidio costante della Polizia locale", dichiara il sindaco a proposito del tema sicurezza. "Abbiamo l'obiettivo di arrivare ad avere un agente ogni mille cittadini, che sembrava una cosa da libro dei sogni ma ormai manca poco per riuscirci".

"Moncalieri non è mai stata teatro di scorribande o episodi di violenza che hanno fatto sobbalzare l'opinione pubblica, ma certo ci sono delle situazioni da tenere sotto controllo - fa notare Montagna - l'arrivo della metro in piazza Bengasi ha portato micro e macro delinquenza, spaccio di droga e problematiche nelle aree al confine con Torino. E questa problematica l'ho portata all'attenzione del prefetto, perché può diventare un problema nel lungo periodo. Qui si può fare di più".