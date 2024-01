Teneva accese le slot, nonostante il divieto: multato dalla Polizia Municipale di Nichelino

In questi giorni la Polizia Municipale di Nichelino è impegnata in una serie di controlli e verifiche presso gli esercizi pubblici del territorio. Sono state riscontrate diverse irregolarità ed elevati verbali per l'assenza d'autorizzazioni all'installazione di dehors e insegne pubblicitarie.

Multati un esercente ed un cliente

Un esercente è stato multato per avere attivato 3 slot in prossimità di luoghi sensibili, in violazione della Legge Regionale n.19 del 2021. Durante i controlli elevata anche una contravvenzione ad un avventore, sorpreso a fumare in un locale pubblico.