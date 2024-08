Falchera, sarà riqualificata la piastra sportiva dei campetti di Pietra Alta

La Giunta Comunale - su proposta dell’assessora alle Periferie e Progetti di Rigenerazione Urbana Carlotta Salerno, di concerto con Domenico Carretta e Francesco Tresso, rispettivamente assessori al Tempo Libero e al Verde Pubblico - ha approvato lo schema di intervento progettuale redatto dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali che si pone l’obiettivo di riqualificare la pavimentazione dei tre campi da gioco presenti nella piastra sportiva di corso Vercelli angolo via Marinuzzi adiacente al liceo Scientifico e Linguistico ‘Giordano Bruno’.

In particolare il progetto prevede la sostituzione totale (nel caso del campo da basket) o parziale (per i campi da tennis e calcetto) della pavimentazione e la realizzazione dell’opera decorativa i cui temi individuati per definirne le caratteristiche sono stati l’apertura verso l’internazionalità e l’interculturalità; i valori di socializzazione e inclusione tipici dello sport; la valorizzazione della città e del territorio.

La riqualificazione della piastra sportiva sita tra Pietra Alta e Falchera – che sarà finanziata con fondi privati - rappresenta un ulteriore tassello della sinergia che si è creata tra la Consulta e la Città e che, in questi anni, ha visto la realizzazione di altri progetti di inclusione sociale soprattutto nelle aree più vulnerabili di Torino quali, per esempio, il ‘Cortile Mondo’ nella scuola Chagall in Aurora e la riqualificazione nel 2023 dell’area verde di via Mascagni.