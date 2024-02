Nel cuore del quartiere di Borgo Vittoria una nuova iniziativa ecologica sta prendendo piede, portando con sé una ventata di pulizia e di attenzione all'ambiente. Si tratta di "Quartiere Pulito", un progetto avviato dalla Comunità di Scientology PRO.CIVI.CO.S. OdV, che vede i Volontari di Protezione Civile impegnati ogni domenica mattina in azioni concrete per migliorare la zona. La prossima attività è prevista per domenica 4 febbraio, con ritrovo fissato alle 10 in via Villar angolo corso Venezia.

Il mese di gennaio ha segnato l'inizio di questa lodevole iniziativa, con i volontari attivi in diverse aree di Borgo Vittoria, tra cui piazza Baldissera, corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Vibò e via Stradella. Il loro impegno si è tradotto in un quartiere più pulito e accogliente, grazie alla rimozione di rifiuti di vario genere, dal vetro alla plastica, fino ai detriti più piccoli e insidiosi, come mozziconi di sigaretta e cartacce.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla pulizia dei tombini, spesso intasati da fogliame e rifiuti. "Questa azione non solo migliora l'aspetto estetico del quartiere ma è fondamentale per prevenire problemi di inquinamento e allagamenti durante le piogge intense", spiegano i volontari. La collaborazione tra cittadinanza, volontari e istituzioni è cruciale per garantire il successo dell'iniziativa e per mantenere le strade del quartiere sicure e pulite.

"Quartiere Pulito" è più di una semplice attività di pulizia; rappresenta un impegno verso il benessere della comunità e dell'ambiente, in linea con i principi de La Via della Felicità, guida scritta da L. Ron Hubbard, che promuove un approccio alla vita basato sul buon senso e sul rispetto reciproco.