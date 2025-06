"Dona un albero": nuove piante e nuove storie a Grugliasco

Giovedì 12 giugno, presso l’Aula Verde Ape Maia, all’interno del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, si è tenuta la cerimonia di presentazione alla cittadinanza dei nuovi alberi piantati grazie all’edizione 2025 del progetto “Dona un albero”.

«Teniamo molto a questa iniziativa, che portiamo avanti da alcuni anni con la Società Le Serre, perchè coniuga tre aspetti per noi fondamentali: la sensibilizzazione ambientale, la valorizzazione del verde urbano e la partecipazione attiva della cittadinanza – sottolinea Raffaele Bianco, assessore alle Politiche ambientali, nuove mobilità e sicurezza –. Anche con l’edizione 2025 siamo riusciti a trovare un donatore per tutti gli alberi messi a disposizione. Non possiamo che ringraziare chi ha aderito al progetto, contribuendo attivamente, con il proprio gesto di donazione, a costruire una città più verde, più viva e più accogliente».

Durante l’evento, l’agronoma Laura Tamburelli ha guidato i presenti in una passeggiata nel parco, illustrando le caratteristiche botaniche dei sei nuovi alberi piantati. Come già avvenuto nelle passate edizioni, tutti gli esemplari sono stati selezionati per le loro qualità ambientali e ornamentali, secondo criteri di sostenibilità e di resistenza all’inquinamento, con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità locale garantendo armonia con il paesaggio circostante.

La cerimonia di "Dona un albero" è ormai un appuntamento fisso per la cittadinanza grugliaschese. Un’occasione, aperta a tutti, per conoscere le tante storie di donazione che, anno dopo anno, danno vita al progetto. «Anche in questa quarta edizione le parole dei donatori presenti alla cerimonia sono state toccanti e piene di emozione – rimarca Marco Cucchietti, direttore della Società Le Serre –. Siamo felici che ognuno di loro abbia potuto vedere il luogo in cui la pianta è stata messa a dimora, condividendo un pensiero o un ricordo dedicato alla persona cui l'albero è stato donato».

La giornata si è conclusa con la posa delle targhe di donazione sugli alberi ed è stata accompagnata dall'intrattenimento musicale dal vivo a cura dell’Associazione UpStage Music Lab.

Il progetto “Dona un albero” è promosso dalla Società Le Serre in collaborazione con il Comune di Grugliasco. Per saperne di più e per partecipare alle prossime edizioni: www.leserre.org