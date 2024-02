Pnrr, Città metropolitana approva il progetto esecutivo per la nuova succursale del "Galilei" di Avigliana

Entro questo mese di febbraio, la Città metropolitana di Torino procederà alla consegna dei lavori e farà partire il cantiere per la nuova sede della succursale dell'Istituto tecnico superiore "Galileo Galilei" di Avigliana, uno dei più importanti progetti che rientrano tra le opere finanziate dal PNRR sul nostro territorio per quanto riguarda l'edilizia scolastica.

Il 31 gennaio infatti, nel pieno rispetto del cronoprgramma, la Città metropolitana di Torino ha approvato il progetto esecutivo che prevede la costruzione ex novo di un edificio scolastico per la succursale dell'Istituto "Galileo Galilei", proprio accanto a quella degli anni '80 attualmente in uso da circa 400 studenti in 20 aule, che verrà demolita.