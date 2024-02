I problemi di erezione possono avere molte cause, sia fisiche che mentali. Ma cosa sono esattamente i problemi erettili? Per problemi di erezione o disfunzione erettile si intende l'incapacità di ottenere e mantenere un'erezione adatta al rapporto sessuale.

Problemi di erezione maschile - cause

Se la disfunzione erettile si presenta spesso, può essere causata da una condizione come:

pressione alta o colesterolo alto;

diabete;

depressione o ansia;

problemi ormonali.

È importante capire che la disfunzione erettile può essere causata da una combinazione di fattori fisici e psicologici. Se si riscontrano problemi di erezione, si consiglia di rivolgersi a un medico o a uno specialista della salute sessuale per identificare la causa esatta e stabilire un piano di trattamento adeguato.

Trattamento della disfunzione erettile

adottare uno stile alimentare più sano;

adottare uno stile di vita attivo;

smettere di fumare.

In alcuni casi, possono essere indicati farmaci orali che aiutano ad aumentare l'afflusso di sangue al pene, tra cui sildenafil, vardenafil, tadalafil o avanafil. Possono essere indicate anche terapie sostitutive del testosterone. Tuttavia, questi farmaci o pillole per la disfunzione erettile con prescrizione medica sono di solito indicati solo quando altri rimedi e trattamenti non hanno successo.

Integratori e afrodisiaci per la disfunzione erettile

Le marmellate o gelatine afrodisiache possono aumentare la circolazione sanguigna, stimolare la funzione erettile, contribuire a migliorare il benessere e ridurre lo stress. Una Magiun Afrodisiac può contenere vari ingredienti che stimolano la libido, tra cui Maca, estratto di Tribulus terrestris, Ginkgo biloba, ginseng o polline. Questi ingredienti aumentano il desiderio sessuale, aumentano i livelli di testosterone, migliorano la funzione erettile e la durata dell'erezione, forniscono energia e migliorano l'umore. Di solito si assume 1 cucchiaino e gli effetti iniziano a manifestarsi in 30-45 minuti.