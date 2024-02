Una banca tedesca si lancia nel mining di Bitcoin con Terahash

La Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, una banca tedesca dalla storia centenaria, ha deciso di intraprendere un percorso nel mondo del Bitcoin, siglando una partnership a lungo termine con l'innovativa terahash.energy GmbH. Questa mossa rappresenta un audace passo nell'ambito dell'integrazione di Bitcoin e blockchain nel settore bancario tradizionale.

Tradizione e tecnologia moderna insieme

Andreas Streb, rappresentante della VR Bank Bayern Mitte eG, evidenzia l'obiettivo di questa collaborazione: unire le forze tradizionali della banca con la tecnologia all'avanguardia del Bitcoin. "Questa partnership ci consente di allargare i nostri orizzonti", dichiara Streb. L'alleanza con Terahash, rinomata per la sua competenza nella consulenza in Bitcoin, si propone di sfruttare appieno le sinergie tra l'esperienza consolidata della banca e l'innovazione del settore delle criptovalute.

Terahash.energy GmbH, fondata solo un anno fa come spin-off da un'azienda familiare di 70 anni nella zona di Augusta, è già affermata per la sua competenza nella consulenza sul Bitcoin. L'azienda gestisce la piattaforma terahash.space, focalizzata su consulenza e pianificazione nell'ambito del Bitcoin, energie rinnovabili e data center, con particolare attenzione all'utilizzo di energie sostenibili e tecnologie innovative.

Kristian Klager, CEO di terahash.energy GmbH, sottolinea la complementarietà tra le due entità: "Terahash e VR Bank Bayern Mitte si completano perfettamente. La partnership strategica è un passo importante per noi, possiamo sfruttare le sinergie e combinare ancora meglio le nostre forze".

L'alleanza non si limita solo a offrire servizi di valuta digitale; guarda anche al futuro con iniziative educative. Il prossimo 2º Forum Bitcoin in programma ad Ingolstadt a partire da aprile 2024 sarà una vetrina per gli appassionati di Bitcoin e gli innovatori aziendali. L'obiettivo è creare un ambiente in cui la tradizione bancaria e l'innovazione nel settore delle criptovalute si fondono, promettendo sviluppi eccitanti nel campo della finanza e della tecnologia.

Dunque, l'impegno della Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG nel settore del Bitcoin con Terahash segna una tappa significativa nella convergenza tra il mondo finanziario tradizionale e l'universo delle criptovalute, aprendo la strada a nuove possibilità e opportunità nel panorama bancario tedesco. Panorama che si sta estendendo anche al mining del Bitcoin, dove presto non solo più le grandi entità potranno minare BTC, ma anche i piccoli investitori, grazie a progetti come Bitcoin Minetrix.

Bitcoin Minetrix: democratizzare il mining di Bitcoin

Bitcoin Minetrix sta rivoluzionando il settore del mining di Bitcoin con il suo approccio innovativo e accessibile, focalizzato sulla democratizzazione di questa attività. Al contrario di altri, Bitcoin Minetrix adotta un modello unico chiamato "Stake-to-Mine", che semplifica il processo di mining e offre un'esperienza di staking gratificante.

Al cuore di Bitcoin Minetrix c'è il token nativo $BTCMTX, che opera sulla blockchain di Ethereum seguendo lo standard ERC-20. Questo progetto introduce un modello a doppio reddito, consentendo agli utenti di fare staking dei loro token $BTCMTX e guadagnare "crediti di mining" per la potenza di cloud mining. Questo modello non solo semplifica il mining di Bitcoin, ma offre anche un'esperienza di staking che può portare a potenziali profitti superiori al 60% annuo.

Ciò che rende unico Bitcoin Minetrix è il suo meccanismo di Token Burning. I crediti di mining vengono concessi agli utenti come token ERC-20 con una caratteristica distintiva: non possono essere scambiati, ma solo bruciati (dall’inglese Burn). Questa innovativa caratteristica elimina il rischio di furti e hacking, poiché il bruciare i token non trasferibili si traduce in ricompense di mining.

Il concetto di Token Burning integra anche considerazioni ambientali, fornendo una soluzione più ecologica rispetto al tradizionale mining di Bitcoin. Inoltre, il processo di mining di Bitcoin Minetrix non richiede spazio fisico agli utenti e non produce rumori fastidiosi, poiché avviene interamente attraverso il cloud computing.

La semplicità del processo è un punto di forza di Bitcoin Minetrix. Gli utenti acquistano i token $BTCMTX e li mettono in staking nello smart contract della piattaforma. In cambio, guadagnano crediti di mining che possono essere bruciati per ricevere Bitcoin.

Questo approccio democratizza il mining di Bitcoin ed è particolarmente significativo in un settore noto per le sue barriere d'ingresso elevate. Bitcoin Minetrix offre una soluzione accessibile e sicura, eliminando ostacoli come la complessità tecnica e la necessità di attrezzature specializzate.

Conclusioni

L'accordo di VR Bayern Mitte con Terahash segna un'importante passo nell'integrazione di Bitcoin nella tradizione bancaria tedesca. D'altra parte, Bitcoin Minetrix, con il suo modello "Stake-to-Mine," offre un approccio accessibile e sostenibile al mining di Bitcoin, e la sua entusiasmante prevendita ne è una reale dimostrazione.

