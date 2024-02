Una luce lampeggiante per dare sicurezza ai rider: Sirena regala un angelo custode a Mammt

A volte basta una luce. Fissa, ma anche lampeggiante (flash o rotatoria) per garantire sicurezza e salvare la vita a chi, per mestiere, si muove in bicicletta in mezzo al traffico cittadino. I rider, per esempio, categoria che si è scoperta particolarmente fragile in anni recenti.

Da Rosta a Torino per aiutare i rider

Per aumentare la sicurezza e proteggere questa tipologia di lavoratori, due aziende torinesi hanno sviluppato un'alleanza. Da una parte Sirena, storica azienda con sede a Rosta che da 50 anni opera nel settore dei sistemi di segnalazione e dall'altra Mammt, (ormai ex) start up che proprio a Torino ha inventato un nuovo di fare consegna di cibo a domicilio: non "su ordinazione", ma giungendo con un menu a sorpresa, ma modellato sulle preferenze del cliente (e soprattutto su ciò che non gli piace).



A sancire questa alleanza, i 50 dispositivi di illuminazione ribattezzati proprio "Lumina", che permettono alle persone di essere individuate in condizioni di scarsa visibilità, per il buio o per la nebbia. Può essere usata dalle forze dell'ordine, ma anche da operai che lavorano nei cantieri stradali, fino appuntai ai rider, che a colpi di pedale si fanno spazio nel traffico cittadino.