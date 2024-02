A Nichelino le farmacie comunali restano (per adesso) senza servizio scorta valori

Un problema che, assicurano dall'Amministrazione, verrà risolto nelle prossime settimane, ma per intanto a Nichelino il Comune ha sospeso il servizio di scorta valori (gestito da Telecontrol) alle farmacie comunali.

Stop dopo la chiusura della filiale di Nichelino

La decisione è arrivata dopo la chiusura della filiale di Mps che veniva usata come 'cassaforte'. Le guardie giurate trasportavano gli incassi in banca, in forza di un accordo che costava al Comune poco più di tremila euro all'anno. Con la chiusura della filiale nichelinese, però, lo sportello più vicino è quello di Moncalieri, in pieno centro storico. Una situazione che, per il Comune di Nichelino, ostacola la prosecuzione del servizio.

Le ragioni del no a(l centro di) Moncalieri

"Negli ultimi giorni del 2023, inavvertitamente e senza preavviso, la Banca che gestisce il servizio di Tesoreria comunale ha informalmente comunicato l’imminente chiusura della propria filiale di Nichelino con conseguente trasferimento del servizio presso la filiale di Moncalieri - si legge nella nota dell'Amministrazione - in una zona molto meno accessibile rispetto alla sede di Nichelino, in quanto logisticamente collocata nella zona del centro storico e che presenta difficoltà di parcheggio".

Di qui la decisione di un "completo ripensamento del servizio di scorta, che va rivisto e riprogettato in base alle nuove condizioni". L'obiettivo è di trovare una filiale diversa con Mps oppure definire un'intesa con un nuovo istituto di credito, ma per intanto tutto è stato stoppato.