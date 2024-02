Spaccate e rapine in aumento nelle ultime settimane: è allarme sicurezza in Borgo Filadelfia

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati il supermercato vicino alla scuola Pertini e la farmacia, proprio dall'altro lato dell'edificio adibito allo studio. In Borgo Filadelfia è allarme sicurezza e le voci rimbalzano dalla strada alle pagine social.



"Sono sempre di più i casi di questo genere - racconta uno dei commercianti della zona, che lavora a pochi isolati dallo storico stadio che fu del Grande Torino - e la situazione è sempre più preoccupante".

Le farmacie nel mirino

A finire nel mirino, ma questo (purtroppo) non è una novità, sono in particolare le farmacie. Minacce e brutte esperienze sono diventate brutte esperienze all'ordine del giorno. Ma anche gli altri negozi hanno da temere. C'è chi ha già sostituito il vetro, ma anche chi porta ancora i segni delle spaccate (o dei tentativi andati a vuoto).



E se c'è chi, come il Caseificio Amodio, ha deciso di andarsene, dopo l'ennesima spaccata, agli altri non resta che sperare che non capiti a loro. O non ricapiti.



E sulle pagine social arrivano anche i racconti di chi si è trovato magari ad avere a che fare con malintenzionati: "Nella giornata di ieri verso le ore 15 dei ladri hanno tentato di entrare all'interno di un appartamento di uno stabile di Via Tunisi. Il ladro, dopo aver suonato più volte il citofono per accertarsi che non ci fosse nessuno in casa, è salito al piano e ha tentato di entrare nell'appartamento. Aveva oscurato gli spioncini degli altri appartamenti con del materiale oleoso".

I problemi all'ex Moi

Ma gli atti vandalici non si fermano qui. Spostandosi verso la zona dell'ex Villaggio Olimpico MOI, negli ultimi tempi sono stati diversi i furti o i danni verso le macchine dei residenti in sosta. Un problema sollevato anche da una recente interpellanza dei consiglieri Claudia Amadeo (Lega) e Matteo Tabasso (Torino Bellissima).

Intanto, il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, ha da poco partecipato al tavolo prefettizio sulla sicurezza: "Si è discusso soprattutto del fenomeno legato alla microcriminalità, al vandalismo, ad un uso improprio, spropositato ed inusuale dei fuochi d'artificio, una moda diffusa pressoché sull'intero territorio cittadino. Ovviamente l'impegno delle forze di Polizia è massimo ed ognuno, farà la sua parte per contrastare i fenomeni denunciati, al fine di riportare serenità tra i residenti".

Miano: "Facciamo quello che possiamo"

Nel frattempo, cosa può fare la Circoscrizione? "Amministriamo con gli strumenti che abbiamo, in verità pochissimi, un territorio di 135mila abitanti - spiega Miano - Non definirei il Borgo Filadelfia come un quartiere allo sbando, anzi. Abbiamo riportato, una festa di via, le luminarie natalizie, azioni che mancavano da molti anni. Riqualificato un'area "Paoli", inaugurato Residenze Universitarie all'ex Villaggio Olimpico, stiamo lavorando per ridare vita all'ex Moi, all'ex parcheggio Olimpico e per riaprire e restituire alla memoria storica l'ex rifugio antiaereo". E poi aggiunge: "Cambierà in meglio la viabilità, grazie alle nuove trasformazioni urbanistiche. Sul parco Valentino Mazzola visti gli ultimi episodi, sono in corso azioni di controllo e tutela dell'area da parte delle forze dell'ordine. La targa dedicata al Capitano del Grande Torino, sarà ripristinata".

"È ingeneroso sostenere, a detta di qualche residente, che la Circoscrizione non sia presente - conclude Miano - Si può fare di più? Non lo metto in dubbio ma, con gli strumenti che abbiamo in dotazione, facciamo tutto ciò che è possibile per migliorare i luoghi in cui viviamo, lavoriamo e studiamo".