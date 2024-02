Videogiochi per i bimbi, tv e una poltrona letto: arrivati i primi 'regali' per il Santa Croce di Moncalieri

Nei giorni scorsi l'ospedale Santa Croce ha ricevuto, con un mese di ritardo, i regali di Natale più belli. Si tratta del frutto delle donazioni legate al progetto “Questa Pediatria mi sta a cuore” lanciato dall'associazione ApidiCarta. L'obiettivo era migliorare l'ambiente di cura in cui si trovano a vivere i giovani pazienti ricoverati nel nosocomio di Moncalieri.

Tv, una poltrona letto e videogiochi

Il frutto della generosità dei tanti che hanno partecipato alla campagna natalizia dedicata ha permesso di consegnare 4 televisori (due a 42 pollici e due a 32), una poltrona letto per i familiari che trascorrono le notti accanto ai loro bambini, cui sono stati donati invece videogiochi e console della Nintendo.

“Abbiamo scelto di consegnare prima di tutto un po’ di divertimento e di attività ricreative per permettere ai bimbi che trascorrono lunghi periodi in reparto di trascorrere ore spensierate a giocare insieme ad un gioco divertente e allegro come Super Mario e Super Mario Kart o per vedersi qualche cartone animato e film allegro”, ha spiega Chiara Pelassa delle ApidiCarta, che non ha mancato di ringraziare enti, ditte e istituzioni che hanno contribuito al risultato della raccolta.

Presto in arrivo attrezzature mediche

Nelle prossime settimane seguiranno altre consegne, che riguarderanno invece attrezzature mediche, necessarie per sostenere e migliorare le attività del reparto. Per questo, è stato rinnovato l'invito a sostenere ancora l'iniziativa: "Vogliamo poter rendere la Pediatria del Santa Croce di Moncalieri sempre più bella”.

Per maggiori info consultare il sito https://www.apidicarta.it/.