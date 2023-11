Con il progetto 'Questa pediatria mi sta a cuore', panettoni e dolci per donare fondi al Santa Croce di Moncalieri

In attesa che l'infinita telenovela arriva a conclusione e venga realizzato il futuro ospedale unico di Torino sud, è necessario aiutare le strutture esistenti. Ecco quindi un progetto per sostenere la pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, che opera per garantire il diritto alla salute a neonati, bambini e adolescenti, offrendo servizi, attività e prestazioni necessarie per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie. E farlo da subito, già da questo Natale. Questo è l’obiettivo del progetto firmato dall’associazione ApidiCarta Aps in collaborazione con l’Asl TO5 “Questa Pediatria mi sta a Cuore - Christmas Limited Edition 2023”.

I due fronti del progetto

Il progetto si sviluppa su due fronti. La prima parte è dedicata alla riabilitazione psico-educativa di ApidiCarta APS, intesa come un sostegno concreto al reparto: si provvederà a fornire per iniziare un laboratorio settimanale con i volontari che si occuperanno di intrattenere i piccoli pazienti attraverso attività ludico-ricreative in sinergia con il reparto, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e dei genitori. L’attività sarà affidata a volontari formati che hanno la possibilità di offrire del tempo libero per questa attività.

La seconda parte è destinata alla raccolta fondi per sostenere la riqualificazione del reparto che offre 12 posti letto, una piccola sala giochi e il pronto soccorso pediatrico composto da alcuni ambulatori ed una sala d’aspetto. Tutto il reparto, in attesa dello spostamento verso l’ospedale unico, ha necessità di alcuni interventi di ristrutturazione al fine di poter essere più funzionale e smart, e potere offrire un ambiente più accogliente per i piccoli pazienti e per le loro famiglie.

La Christmas Edition 2023

In questo secondo ambito si inserisce in particolare la “Christmas Limited Edition 2023”: si tratta di alcuni prodotti pensati ad hoc, un panettone, una boule di Natale e una confezione di cioccolatini realizzati dalla una pasticceria I Dolci dell’Isola di Isolabella in esclusiva per il progetto. I proventi raccolti con i prodotti della Limited Edition 2023 andranno a finanziare lavori e strumenti per migliorare il reparto.

Nello specifico, saranno a disposizione: un panettone da 750 gr., Limited Edition ApidiCarta APS, realizzato con agrumi di Sicilia, cioccolato fondente e miele Millefiori; una palla di Natale in finissimo cioccolato fondente e al latte, sempre in edizione limitata per ApidiCarta APS, che conterrà all’interno una sorpresa adatta ai piccoli e sarà confezionata in un’elegante scatola trasparente; un sacchetto da 200 grammi di tartufi dolci bianchi e neri realizzati dalla medesima pasticceria.

Come poter contribuire

Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei prodotti e di partecipazione al progetto sono a disposizione (dal 13 novembre) sul sito internet delle Api https://www.apidicarta.it, oppure inquadrando il QR-Code sulle locandine. Il sindaco Paolo Montagna ha sottolineato come Moncalieri abbia aderito perché "si tratta di un buon inizio (dal nome della ludoteca inaugurata di recente, ndr), scommettendo con il privato sociale per fare una città migliore, costruendo un ospedale all'altezza dei sogni dei bambini", ringraziando Regione Piemonte e Città Metropolitana per il loro sostegno. "Donate perché il progetto si realizzi. Io lo farò”.

Un progetto che “mi sta a cuore”

Il Direttore Generale dell’Asl TO5 Angelo Pescarmona: “Lo slogan scelto dall’associazione Apidicarta ‘Questa Pediatria mi sta a cuore’ racconta bene quanta attenzione e solidarietà viene rivolta alla struttura del Santa Croce, soprattutto per i piccoli pazienti . Ringrazio per la sensibilità dell’associazione per aver scelto la Pediatria di Moncalieri e mi auguro che il percorso che iniziamo oggi sia lungo e costruttivo nel tempo e voglio interpretarlo anche come un buon viatico per il nuovo ospedale”.

L’eccellenza della Pediatria di Moncalieri è un valore riconosciuto da tutti gli intervenuti: Gianluca Vignale (in rappresentanza del presidente della Regione Piemonte Cirio), Valentina Cera per la Città metropolitana di Torino, Davide Nicco e Diego Sarno per il Consiglio regionale. Che hanno anche sottolineato l’importanza della valorizzazione del servizio pubblico.

“Si tratta di un’iniziativa importante - ha precisato il dottor Mauro Vivalda, direttore della Pediatria di Moncalieri e Carmagnola - che ci permette di continuare a dare ai nostri piccoli pazienti quel valore aggiunto che è la sensazione di essere in famiglia. Sentiamo la responsabilità di canalizzare le energie e le risorse per rispondere alle esigenze del reparto. Quello che faremo con il progetto dovrà essere utile e durare nel tempo”.

Per la dottoressa Stefania Bezzio, che segue direttamente il progetto, “il nostro desiderio è di costruire una casa bella e accogliente, a misura di bambino. Perché conservi un’esperienza piacevole dell'ospedale e del pronto pediatrico. Non sempre è facile. Questo progetto è la risposta a un bisogno importante”. "Un ospedale a misura di bambino"