Le campionesse regionali di basket femminile a Palazzo Lascaris

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha ricevuto a Palazzo Lascaris le ragazze e lo staff tecnico e dirigenziale dei gruppi Lapolismile Basket Torino U13_F, U14_F e U15_F, campionesse regionali di basket femminile per la stagione 2022/2023. A tutte le giocatrici è stato consegnato un attestato di merito e una coppa a nome del Consiglio regionale.

L'incontro ha permesso di celebrare i notevoli successi ottenuti dalle atlete durante la stagione di basket 2022/2023 e di consegnare un riconoscimento ufficiale. Durante l'incontro con le campionesse, il presidente Allasia ha espresso il suo sincero apprezzamento per la dedizione e la passione con cui le giovani atlete stanno perseguendo i loro sogni nel campo del basket e ha sottolineato l'importanza dello sport come strumento di crescita personale e come veicolo di valori quali la disciplina, il rispetto reciproco e il senso di squadra.

"Mi congratulo vivamente con le squadre della Lapolismile Basket Torino per queste straordinarie vittorie. Siete un esempio per tutti i giovani che desiderano realizzare i propri sogni nella pratica sportiva" - ha affermato il presidente Stefano Allasia - Lo sport, deve certamente continuare ad essere un gioco a tutti gli effetti, ma è anche luogo di ascolto, di osservanza delle regole, di rispetto e socializzazione”.

Il presidente Allasia ha poi sottolineato i meriti dello staff tecnico e dirigenziale, ringraziando il presidente Lapolismile Vittorio Ghirlassi e il responsabile della sezione Basket Luca Nasi, evidenziando come il loro ruolo sia fondamentale nel supportare e guidare le giovani atlete e l'importanza di fornire a queste giovani promesse le migliori opportunità per sviluppare le loro abilità e crescere come giocatrici e individui.

“Non posso, e non voglio dimenticare - ha concluso Allasia - chi ha la responsabilità di perseguire con successo l’educazione nello sport: dirigenti che gestiscono tantissime associazioni sportive come Lapolismile sul territorio e gli allenatori che le squadre le seguono costantemente ogni giorno”.