Borse di studio, gli studenti rispondono a Chiorino: "Diritto realizzato solo grazie a noi"

Sembra terminato il braccio di ferro tra Regione, Edisu e gli studenti che aspettavano le borse di studio per cui erano risultati idonei. Erano rimasti fuori quasi in 2000, inizialmente era stato detto loro di aspettare marzo ma, dopo numerose mobilitazioni, l'assessore al diritto allo studio universitario Elena Chiorino ha comunicato di aver provveduto al pagamento per tutti i beneficiari. Cambiare Rotta: "Decisiva la mobilitazione degli studenti"

"Il diritto allo studio è stato finalmente realizzato soltanto grazie agli studenti - ha sottolineato Sebastiano di Cambiare Rotta, organizzazione che in questi mesi ha coordinato le proteste - Alcune frasi di Sciretti (presidente di Edisu, ndr), non ci sono piaciute, come quella che le borse sono troppo alte e forse questo problema si ripeterà nei prossimi anni. Siamo stati presi in giro perché a gennaio Edisu non ha pagato neanche gli idonei, che sono stati pagati un mese dopo. Siamo stati presi in giro dalla Chiorino. È la prova che la mobilitazione porta a risultati, la Chiorino ci aveva detto che era assolutamente impossibile ricevere quei fondi prima di marzo e invece evidentemente lo era". Nasce l'osservatorio per il diritto allo studio