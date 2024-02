Cade da una gru e muore, tragedia sul lavoro a Rivoli

Accertamenti in corso in un cantiere edile di Rivoli, dove ieri pomeriggio ha perso tragicamente la vita un operaio dopo essere precipitato da un ponteggio. Intorno alle 17 i Carabinieri sono intervenuti presso un cantiere edile ubicato in via Cesare Battisti 2.

Durante le operazioni di montaggio di una gru, un operaio di 65 anni, Giovanni Corona, originario della provincia di Belluno, è precipitato al suolo da un'altezza di ventisette metri. Immediatamente soccorso, il malcapitato è stato trasportato da personale del 118 presso l'ospedale di Rivoli, dove a causa dei politraumi riportati è deceduto.

Sul posto anche personale dello S.PRE.S. dell'Asl To3: al momento sono in corso accertamenti.

“Siamo in presenza di una tragedia inaccettabile di fronte alla quale non è possibile restare inermi. Questo ennesimo dramma sul lavoro ci ricorda quanto sia importante la prevenzione. Ribadiamo, pertanto, l’importanza di puntare sulla diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro. In proposito, crediamo che iniziare fin dalla scuola un percorso di formazione volto a una maggiore comprensione dei rischi possa salvare molte vite", dice Paolo Capone, segretario generale UGL.

“Non si arresta la scia di sangue nei cantieri del torinese: ieri un operaio di 66 anni ha perso la vita a Rivoli cadendo da una gru, un volo terribile di oltre 30 metri. Siamo vicini alla famiglia della vittima e torniamo a chiedere con forza interventi drastici e celeri per garantire la sicurezza in edilizia, che resta uno dei settori più a rischio. In Italia, infatti, muore in media un edile ogni due giorni”, ha dichiarato Mario De Lellis, segretario generale della Filca-Cisl Torino. “Proprio a Rivoli - ha aggiunto – nei mesi scorsi era crollato un ponteggio, travolgendo gli operai che erano al lavoro e provocando il ferimento di tre lavoratori. Ma non possiamo dimenticare la tragedia di via Genova, costata la vita a tre operai a causa del crollo di una gru, oltre a Brandizzo, dove 5 lavoratori sono stati travolti e uccisi da un treno".