"Decido Io". Sindacati, donne e politici in presidio contro le scelte anti-aborto della Regione [FOTO]

“Decido Io”: è questo lo slogan della campagna lanciata dalla Cgil Piemonte e Torino in difesa della legge 194. Ed il sindacato - insieme a donne ed esponenti politici dei Radicali, Sinistra Ecologista, Pd e M5S – ha dato il via ad un presidio questa mattina davanti a Palazzo Lascaris per ribadire il no alle politiche portate avanti dalla giunta Cirio in tema di salute delle donne.

"Si finanziano i privati con soldi pubblici"

“Si continua ad assistere, - ha spiegato Anna Poggio, della Segreteria Cgil Piemonte - ad un attacco senza precedenti ai diritti delle donne e alla laicità delle istituzioni, con scelte che mirano a indebolire le tutele della legge 194/78 per le donne che intendono effettuare l'interruzione di gravidanza, destinando ingenti risorse pubbliche per finanziare i privati delle associazioni antiabortiste”.

Vita Nascente

A finire nel mirino la scelta dell’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone di creare e sostenere economicamente il progetto “Vita Nascente”. Ieri è stato fatto un primo bilancio dell’iniziativa: nel primo anno sono state 478 le madri seguite ed aiutate con questi soldi. Per il 2024 il budget è stato raddoppiato, arrivando ad un milione di euro.

"Dopo la pandemia servizi decurtati"

“Dopo la pandemia – ha chiarito Elena Ferro, della Segreteria della Camera del Lavoro Torino – sia le risorse, che i servizi sono stati decurtati”. “In questa regione – ha aggiunto- servono percorsi di prevenzione, per la medicina di genere, contro il papilloma virus e che i consultori siano in grado di rispondere alle esigenze della donna da quando matura a quando è matura”.

"Libera scelta"

“Sostenere le famiglie – ha proseguito Poggio – non vuol dire solo dare bonus o pagare latte in polvere. Sono cose necessarie, ma aiutare i genitori vuol dire avere più nidi, rette più economiche. Far sì che il congedo di paternità diventi obbligatorio, in modo che la cura sia condivisa”. “Libera scelta – ha concluso– vuol dire lasciare libere le donne di scegliere di fare o non fare figli: avere dei bambini deve essere una scelta consapevole”.