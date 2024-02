Servizio civile, Nichelino cerca 7 ragazzi per la biblioteca Arpino e l'Informagiovani

L'appello suona quasi come una chiamata alle armi (e senza scomodare il celebre manifesto americano), ma Nichelino cerca te! Anzi, cerca 7 ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco per prendere parte al Servizio Civile Nazionale.

La biblioteca Arpino e l'Informagiovani

Quattro sono i posti a disposizione presso la biblioteca civica Arpino, tre quelli per l'Informagiovani di Nichelino. Possono candidarsi tutti coloro che hanno tra 18 e 28 anni e che desiderano vuole una esperienza diversa, mettendosi in gioco a favore della collettività.

Per candidarsi c'è tempo fino alle ore 14 di giovedì 15 febbraio e bisogna andare sul sito www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/come-candidarsi e occorre presentare la documentazione online, dopo essersi registrati tramite Spid.

La novità del Servizio Volontario Europeo

Intanto, c'è da registrare come stia procedendo con successo a Nichelino la novità assoluta dei ragazzi del Servizio Volontario Europeo, che per i prossimi sei mesi saranno impegnati "ad aiutare a rinnovare le politiche giovanili sul territorio", come ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. Il servizio verrà sicuramente riproposto e migliorato anche per gli anni a venire.